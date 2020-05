Mourinho freme: “Bundesliga? Anche noi pronti a ripartire! Manca sentire l’odore dell’erba. Sul mercato…”

José Mourinho non vede l’ora di tornare in campo. Lo Special One, tecnico del Tottenham, si è concesso ai microfoni di Sky Sports per parlare della ripresa della Premier League.

L’ex allenatore nerazzurro guarda con nostalgia alla Bundesliga: “Dopo aver visto il campionato tedesco ripartire e dopo aver preso nota degli annunci sull’imminente riapertura anche del calcio in Spagna e in Portogallo, penso che pure qui in Inghilterra si debba pensare a far ricominciare la Premier League. E’ uno dei momenti più difficile per noi, perché vogliamo giocare. È difficile vedere altri paesi giocare a calcio mentre noi non lo facciamo”.

Il pensiero ai tifosi: “In questo momento non stiamo riuscendo a dare agli appassionati ciò che amano, ma ovviamente rispettiamo le decisioni delle istituzioni. A tutti noi manca il calcio giocato, il poter sentire l’odore dell’erba: è una sensazione incredibile”.

Niente mercato: “Ad essere sinceri in questo momento è l’ultima cosa a cui stiamo pensando. Non ne abbiamo ancora parlato, perché in questo momento pensiamo alla sicurezza, seguendo ogni regola all’interno del campo di allenamento, stiamo cercando di essere perfetti, non solo nei test ma in tutte le strutture del club. Che mercato sarà? Non credo sarà pronto per le solite cifre folli che siamo stati abituati ad avere. Noi cercheremo di portare avanti un mercato ragionevole, equilibrato, senza spendere fiumi di denaro”.

