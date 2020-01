Mourinho: “Gedson Fernandes arrivato per sostituire Eriksen. Ci sono altri due nuovi acquisti”

Dalle parole di José Mourinho, pare essersi chiuso in anticipo il calciomercato del Tottenham. Lo Special One, infatti, alla domanda su possibili nuovi innesti dell’ultim’ora, ha scherzato parlando di due nuovi rinforzi già arrivati, riferendosi ai recuperi degli infortunati Lloris e Tanganga. Un riferimento, poi, ancora una volta ad Eriksen, sostituito poche settimane fa dall’arrivo di Gedson Fernandes.

Il portoghese in conferenza stampa: “Abbiamo acquistato Hugo Lloris e Japhet Tanganga. È arrivato Gedson Fernandes in prestito per provare a compensare la partenza di Chrsitian Eriksen e l’infortunio di Moussa Sissoko. È un ragazzo dall’incredibile potenziale e sarà un giocatore fantastico per noi negli anni”.



