Mourinho, che botta alla sua ex squadra! Lo Special One: “Questa non è più la mia Inter”

José Mourinho è nervoso: e questa – a dire il vero – non è una notizia, ma è semmai interessante capire perché lo sia, e con chi. E’ nervoso, anzitutto, con Antonio Conte: suo ex rivale in Premier League, quando Conte allenava il Chelsea, uno dei pochi tecnici che lo Special One non è mai riuscito del tutto a sovrastare. E’ nervoso con Conte perché presto potrebbe portargli via Christian Eriksen (giocatore del Tottenham in scadenza di contratto che, come noto, piace moltissimo all’Inter). Ed è nervoso per alcune delle ultime uscite mediatiche attorno al nome di Eriksen: la foto e i video di Marotta a cena con l’agente Schoots (ma è diritto di ciascun calciatore in scadenza di contratto accordarsi con chi voglia e quando voglia), le parole di Conte sul calciatore (“Eriksen? Dovremo cercare persone il cui contratto sta per scadere”). E’ nervoso.

Nervosismo che, ovviamente, Mourinho ha esternato, e l’ha fatto in conferenza stampa, motivo per cui siamo qui, ora, a parlare di questo. E la requisitoria è partita, appunto, anzitutto dal fatto di parlare di calciatori non ancora tesserati per la propria squadra: “Non dovremmo parlare di giocatori di altre società fino a quando non diventano nostri giocatori”, ha detto, e la specie di appello rivolto ai colleghi è parso più un riferimento ad un collega specifico, con un nome e un cognome. Non occorre dirlo. Poi si rivolge al giornalista: “Mi chiedi di Gedson dal momento in cui il nome di Gedson era sullo schermo e non ti ho detto nulla fino a quando non ha firmato. Proteggi tutti. E’ una questione di rispetto? Non voglio darti un titolo. Dipende da te”.

Mourinho è nervoso, e quando è nervoso lui tremano i muri. Non guarda mica in faccia nessuno: ecco perché, sempre Mourinho, non ha poi risparmiato una stilettata nei confronti della sua ex società, proprio l’Inter: “Questa non è la mia Inter – ha detto – La mia Inter era l’Inter di Moratti, quando Massimo Moratti era il presidente. Non ho alcun legame con le persone lì ora”, ha concluso, definitivo. Nessun legame con l’Inter. Al massimo, potrebbe venderle un calciatore.

