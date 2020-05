Mourinho: “Inter? Potrei scrivere un libro da 1000 pagine su quel biennio. Ecco come andò l’addio di Madrid”

Non scopriamo certo oggi la grande personalità ed il carisma di un allenatore come José Mourinho, personaggio unico ed indispensabile all’interno del mondo del calcio. Grazie allo Special One, ad esempio, l’Inter è riuscita a tornare sul tetto d’Europa dopo 45 anni dall’ultima volta, conquistando addirittura il primo e fin qui unico Triplete nella storia di un club italiano. L’allenatore portoghese, che una Champions League in carriera l’aveva già vinta al Porto, è stato intervistato sulle pagine del The Athletic per rivivere quel magico biennio a Milano che lo ha senz’altro consacrato come uno dei migliori tecnici in circolazione.

Queste le parole di Mourinho sul suo rapporto con l’ambiente interista: “Potrei scrivere un libro di 1000 pagine sui miei due anni all’Inter. Può essere che un giorno lo farò, ma prima devo chiedere il permesso ai ragazzi perché ci sono molte storie vietate. L’addio? Era troppo difficile per me e non volevo tornare con la squadra a Milano perché la gente diceva che diceva che avevo un contratto con il Real Madrid. Non era vero. Avevo un accordo, ma non avevo un contratto firmato. Volevo davvero andare al Real Madrid in quel momento. Volevo davvero provare a vincere il campionato spagnolo dopo i campionati in Inghilterra e in Italia. Ma temevo che se fossi tornato a Milano con la squadra e, con la reazione dei giocatori e dei tifosi, non sarei riuscito a ripartire. Posso dire di essere scappato, sono scappato da loro. Pochi giorni dopo, ho firmato con il Real Madrid. Solo dopo tornai a Milano e incontrai a cena il presidente Moratti”.

