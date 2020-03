TS – Mourinho fa sul serio per Kondogbia: sarà il colpo a sorpresa del Tottenham

Dal rendimento di Monaco, agli anni bui dell’Inter, era evidente che il vero Geoffrey Kondogbia non poteva essere quello visto in Italia. L’ex centrocampista nerazzurro, capitato a sua discolpa in anni non troppo fortunati e caratterizzati da mancato equilibrio, avrebbe forse avuto miglior fortuna se fosse rimasto con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, visto che nelle ultime tre stagioni trascorse al Valencia si è dimostrato tutt’altro giocatore divenendo pure leader del gruppo.

Una crescita che non è passata inosservata gli occhi dei grandi club e di allenatori come José Mourinho. Come confermato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, il tecnico portoghese è seriamente intenzionato a portarlo in Inghilterra il prossimo anno per rinforzare il centrocampo. Sarà il colpo a sorpresa di un Tottenham che ha in mente di rivoluzionare sensibilmente la propria rosa di calciatori dopo un’annata che ha visto l’esonero di Pochettino e l’inizio di un nuovo ciclo in corso d’opera.

