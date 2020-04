Mourinho: “Ronaldo il Fenomeno il più forte mai visto. Aveva più talento di Messi e Cristiano”

Oltre a quanto di incredibilmente fuori dal comune Rolando il Fenomeno faceva vedere in campo con le sue giocate, i suoi ex compagni a distanza di anni giurano che era in allenamento che il brasiliano riusciva a dare il meglio di sé. Nonostante la sua carriera sia stata inevitabilmente influenzata dai numerosi infortuni alle ginocchia, per molti l’ex attaccante di Inter e Real Madrid è comunque considerato come il calciatore più forte di tutti i tempi. Per ultimo, anche José Mourinho ha sposato questa tesi nell’intervista rilasciata ai microfoni di LiveScore.

Il suo commento: “Il giocatore più forte? Ronaldo, il Fenomeno. Cristiano e Leo Messi hanno avuto carriere più lunghe, sono rimasti ai vertici ogni giorno per 15 anni. Ma se parliamo rigorosamente di talento e abilità, nessuno supera il brasiliano. Quando ero a Barcellona con Bobby Robson, mi sono reso conto che fosse il miglior giocatore che avessi mai visto scendere in campo. Gli infortuni hanno ucciso una carriera che sarebbe potuta essere ancora più incredibile, ma il talento che aveva quel ragazzo di 19 anni era qualcosa di incredibile”.

