GdS – La moviola di Inter-Milan: regolare il gol di Vecino. Gestione dei cartellini da rivedere

Potevano giocare un brutto scherzo i riflettori di un derby sentito come quello della Madonnina per il giovane arbitro Fabio Maresca, che invece è riuscito a gestire piuttosto bene le varie fase di un match incredibilmente vivace e discontinuo come quello tra Inter e Milan. Il fischietto della sezione di Napoli, a parte qualche scelta nei cartellini estratti assolutamente rivedibile, ha comunque mostrato carattere nel corso dei 90′, dando sempre l’impressione di poter avere in mano il controllo della partita. Da sottolineare l’ottima gestione della squadra arbitrale in occasione della rete di Vecino nata da un movimento assolutamente regolare di Alexis Sanchez.

Ecco la moviola firmata da La Gazzetta dello Sport: “Dopo un primo tempo a bassa intensità (anche di fischi) la ripresa per Maresca è più impegnativa: al 47’ fischia fallo a Vecino, ammonito per proteste, su Theo Hernandez ma non sembra esserci niente di irregolare. Al 53’ il 2-2 di Vecino è convalidato: Conti tiene in gioco Vecino di pochissimo, come mostrano le linee Var. Fuori misura il giallo a Skriniar al 55’: quello con cui ferma Castillejo sembra un normale contrasto di gioco. All’87’ qualche rischio se lo prende Skriniar che in area disturba Ibrahimovic, mentre al 90’ sul palo preso da Ibrahimovic è lo svedese ad azzardare. L’impressione, infatti, è che la sua mano sulla testa e sul volto di Skriniar (in un fallo non fischiato) durante il salto, avrebbe potuto costargli l’annullamento della rete in caso di gol”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!