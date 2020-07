GdS – La moviola di Spal-Inter: Handanovic rischia, ma non è rigore. Giusta la gestione dei cartellini

In virtù di quanto offerto in campo dalle due squadre, resta davvero poco da aggiungere in merito alla supremazia territoriale dell’Inter contro la Spal confermata dal poker rifilato ieri sera a Ferrara dalla formazione di Antonio Conte. Nella consueta analisi del giorno dopo, però, andiamo a vedere con la moviola realizzata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i principali episodi arbitrali che hanno suscitato proteste in campo. Oltre alla gestione dei cartellini, praticamente perfetta, l’arbitro Giua ha dovuto fare i conti con il solo rigore reclamato a non concesso alla Spal, in seguito al contatto sull’uscita di Handanovic che ha travolto Strefezza.

Ecco l’analisi della rosea: “Al 32’ giallo per Bastoni che manca la palla e colpisce sul ginocchio Strefezza. Al 37’ regolare il gol di Candreva tenuto in gioco da Sala sul lato opposto. Al 42’ Valdifiori in area tenta il tiro ma spara alto sugli spalti sull’uscita di Handanovic, lo scontro con il portiere nerazzurro è poi inevitabile. Tra le proteste della Spal, con Di Biagio in prima linea, Giua non concede il penalty valutando che il pallone, pur tecnicamente in campo, non fosse più nella disponibilità del giocatore spallino ed è una decisione non semplice ma che convince. Al 50’ su punizione battuta da Lautaro la respinta di Murgia è con la spalla, tutto regolare. Al 51’ ammonito Murgia, la sua trattenuta su Brozovic è evidente, giusto il cartellino, così come quello per Biraghi – tre minuti più tardi – estratto per l’intervento duro su Strefezza. Al 62’ giallo per Ranocchia in netto ritardo su Petagna”.

