Mpenza: “Lukaku ha fatto un’ottima scelta. Premier League? Non deve pensare a chi è geloso”

Sta lasciando il segno in Serie A con l’Inter gara dopo gara, anche grazie al lavoro di Antonio Conte che ha spinto, e tanto, per avere il belga a disposizione. I nerazzurri hanno investito ed oggi Romelu Lukaku rappresenta una vera e propria macchina da gol per la Beneamata. La pensa allo stesso modo anche Emile Mpenza, ex centravanti di Manchester City e Schalke 04 che, come riportato da walfoot.be, ha scelto di rincuorare il gigante interista dopo le critiche ricevute in merito alla sua scelta di lasciare la Premier League.

“Ci saranno sempre delle persone che si schiereranno contro di te in questo tipo di scelte – dice Mpenza – perché la Serie A viene considerata ad un livello inferiore rispetto alla Premier League. Penso che Romelu abbia fatto invece un’ottima scelta: sta giocando e segnando molto, non deve ascoltare i suoi detrattori. Anche io sono stato criticato da più persone, ma sono cresciuto e mi sono affermato. I detrattori ci sono sempre, sono gelosi: ricordano gli aspetti negativi nonostante vada tutto bene”. Parole di conforto per Romelu Lukaku, pronto a scrivere con ancor più forza il suo nome sui numeri della Serie A per segnare un altro gol contro i detrattori.

