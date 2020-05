Mudingayi si racconta: “Tanta sfortuna all’Inter. In campo con la squadra del Triplete, che ricordi contro la Juventus”

In un’intervista concessa al portale 1000cuorirossoblu.it, l’ex centrocampista dell’Inter Gaby Mudingayi ha raccontato la sua parentesi in nerazzurro, tra il 2012 ed il 2014 contraddistinta da poche presenze e da numerose difficoltà dopo una buona esperienza con le maglie di Torino, Lazio e Bologna.

INTER – “Sono stato sfortunato. Lì mi volevano fortemente, arrivai e firmai un contratto di tre anni. La prima stagione ho giocato una ventina di partite, poi mi sono infortunato al tendine d’Achille: ero fuori gioco ormai, anche perché le grandi squadre non ti aspettano. Ho cercato di recuperare subito, ma ormai era tutto compromesso. L’esperienza all’Inter mi è servita per capire che il lavoro svolto bene ripaga sempre: mi ero impegnato e la squadra ha creduto in me”.

RIMPIANTO – “Esperienza diversa senza quell’infortunio? Secondo me sì, perché un calciatore come me poteva servire a centrocampo per recuperare palloni e anche per far rifiatare qualcuno. Noi il primo anno eravamo secondi, andammo anche a vincere allo Stadium contro la Juve; poi le cose cambiarono, nove infortunati e tanti altri problemi furono decisivi”.

COMPAGNI – “Ho avuto la fortuna di giocare in Italia contro grandi campioni. All’Inter praticamente ho giocato con tutta l’Inter del Triplete: Zanetti, Sneijder, Stankovic. Sono felice della carriera che ho avuto e di chi ho incrociato”.

