Inter Primavera – Mulattieri: “Io capocannoniere? Fa piacere, ma conta ciò che fa la squadra. Ecco cosa vogliamo per il finale di stagione”

Ai microfoni di inter.it, dopo la vittoria dell’Inter Primavera contro il Genoa (3-0) ha parlato Samuele Mulattieri, attaccante dei nerazzurri: “Io capocannoniere? Sono molto felice di poter aiutare con i miei gol, ma la cosa più importante è il risultato che ottiene la squadra – ha detto – La testa, adesso, è già alla prossima sfida di Bologna. Con Martin (Satriano, ndr) ci troviamo molto bene, ma anche con Fonseca e le altre punte. Oggi abbiamo avuto sin da subito l’atteggiamento giusto e, a differenza dell’andata, anche nel secondo tempo abbiamo mantenuto alta la concentrazione”.

Il giovane calciatore nerazzurro, poi, ha spiegato quale sia l’impostazione data dal tecnico Madonna alle punte anche in fase di non possesso: “Lavoriamo molto anche sulla fase difensiva, per noi attaccanti è molto importante aiutare la squadra in fase di non possesso – continua Mulattieri – Entriamo nel vivo della stagione e vogliamo mantenere sempre questo atteggiamento propositivo”.



