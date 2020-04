Müller punta ancora sull’Inter: “E’ tornata grande, può farcela per lo scudetto. Eriksen? Un fuoriclasse”

Solo due stagioni con la maglia dell’Inter per Hansi Müller, dal 1982 al 1984 con 48 presenze e 9 gol all’ombra della Madonnina. L’ex centrocampista tedesco ha analizzato la stagione della squadra di Antonio Conte prima dello stop forzato della Serie A.

Ecco le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Sono contento perché finalmente è tornata sui suoi livelli migliori, per lottare per lo scudetto. Nelle ultime partite ha sofferto un po’ ma può ancora farcela per il titolo. Negli anni passati l’Inter non aveva raggiunto questo spessore, adesso è molto vicina alla vetta e può recuperare. Mi fa piacere vedere che la squadra si presenta bene in campo e sono felice per il mio amico Oriali che ha un ruolo di responsabilità nel settore sportivo. Eriksen? Difficile dare un giudizio da fuori, dovrei essere più vicino per poter esprimere un parere approfondito. E’ un fuoriclasse. Se così non fosse non sarebbe all’Inter. Quando si cambia ambiente si può incontrare qualche difficoltà ma l’importante ora è avere pazienza. E’ un uomo, non una macchina”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!