Mundo Deportivo – Vidal ha scelto di andare via dal Barcellona: al suo posto Riqui Puig

Il suo è un caso che sta interessando l’intero ambiente blaugrana. Arturo Vidal e la denuncia al Barcellona: uno scenario che continua ad infiammare i catalani, con l’Inter ancora in pressing. Come riportato da Mundo Deportivo, il caos creato dall’ex bianconero e l’infortunio di Arthur potrebbero spingere Valverde alla prima grande conferma del canterano Riqui Puig in prima squadra. Il giocatore lo scorso novembre aveva dichiarato di sentirsi lontano dai piani del club, reclamando spazio e minuti dettati oggi dal caso Vidal.

Secondo il portale spagnolo, la mossa del cileno di denunciare il club rappresenta in realtà un’ulteriore forzatura alla richiesta di voler lasciare i blaugrana per sposare il progetto di Conte e della sua Inter. Il tutto nonostante le lodi dei giorni scorsi nei confronti del giocatore, considerato da Valverde come parte integrante del progetto catalano. Per il Mundo Deportivo Vidal è sempre più lontano dal Barcellona ed il sostituto arriva direttamente dalla cantera.

