Muntari su Mourinho: “In campo non doveva parlare, sapevamo cosa voleva da noi”

Sulley Muntari, pur con evidenti limiti tecnici, è stato un tassello importante per l’Inter durante il periodo d’oro di Josè Mourinho. Il centrocampista, che ha militato anche nel Milan, ha parlato ai microfoni dell’emittente ghanese Metro Fm proprio dell’esperienza alle direttive del mister portoghese.

Muntari ha dichiarato: “Mourinho è un leader che esige l’obbedienza dei propri calciatori. Se ti chiede di difendere in una certa maniera, tu lo devi fare, punto. Ogni mister ha il suo stile e questo è il suo: una difesa aggressiva. Con noi all’Inter sapeva che non avrebbe avuto problemi, durante le partite non parlava quasi mai perché sapevamo già cosa voleva facessimo. Soprattutto poi volevamo vincere a tutti i costi”.

Il calciatore ha poi proseguito: “Essere allenato da lui è stata un’esperienza fantastica. Non è solo un allenatore straordinario, è un uomo di grandi principi. Ti segue in modo da farti rendere al tuo meglio e anche oltre, pretende tu si a al top della condizione per tutta la stagione, senza cali. Tutti gli sono fedeli e leali perché è una persona meravigliosa”.

