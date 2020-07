Muriel segna e mette nel mirino l’Inter: “Sarebbe bello giocarci il secondo posto nell’ultima giornata”

L’Inter è impegnata domani sera nella difficile sfida contro la Fiorentina. La gara di San Siro, che si disputerà alle 21.45, è molto importante per i nerazzurri per riconquistare il secondo posto. Nella giornata odierna, infatti, l’Atalanta ha sconfitto per 1 a 0 il Bologna, grazie alla rete decisiva di Luis Muriel. La squadra di Giampiero Gasperini ha scavalcato momentaneamente gli uomini di Antonio Conte, essendo ora a 74 punti e quindi due lunghezze sopra alla Beneamata.

Nel post gara è intervenuto ai microfoni di Sky proprio l’autore del gol vittoria. Queste le parole di Muriel: “Questa sera siamo stati bravi e reattivi, vittoria meritata. Ora abbiamo due gare difficili e poi l’Inter all’ultima giornata. Sarebbe bellissimo giocarci la seconda posizione in quell’occasione e arrivarci con questo vantaggio sarebbe l’ideale”.

