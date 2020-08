Muro Inter! E’ di Conte la miglior difesa del campionato: quarto clean sheet consecutivo

Stasera la Serie A è giunta alla conclusione, decretando gli ultimi verdetti che erano rimasti. L’Inter, grazie alla convincente vittoria contro l’Atalanta per 2 a 0, si è assicurata il secondo posto in classifica. Gli uomini di Antonio Conte finiscono il campionato con 82 punti, eguagliando così il punteggio ottenuto nella magica annata del Triplete. Per i nerazzurri, però, c’è anche un altro dato molto interessante e rappresenta un vero e proprio primato.

Con le 36 reti subite in questa stagione, l’Inter si conferma un vero e proprio muro. E’ infatti la miglior difesa della Serie A, staccando Juventus e Lazio. Inoltre, con stasera sono ben quattro le gare in cui la Beneamata non ha subito gol. Un dato che farà molto piacere al tecnico leccese, essendo la difesa un reparto rivoluzionato quest’anno. Lo schieramento a tre, di fatto, è stata una mezza novità per i nerazzurri, che ora guardano con fiducia alla prossima stagione forti di questo record stagionale.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi