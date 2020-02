Musacchio ha voglia di derby: “Ci arriviamo positivi e fiduciosi. Ibra? Speriamo giochi”

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Mateo Musacchio è stato interpellato in merito al derby di Milano che domenica sera metterà di fronte il suo Milan all’Inter di Antonio Conte. Ecco le sue parole.

Derby – “Penso che la squadra arrivi in un buon momento, pensiamo al nostro lavoro ed abbiamo fiducia. Sappiamo che davanti avremo una grande squadra ma abbiamo voglia di fare una gran partita”.

Ibrahimovic – “Sappiamo tutti che è un grandissimo giocatore, e lo ha dimostrato ancora oggi. Penso che sia importantissimo per la squadra, non solo per il nome ma anche per quello che fa dentro il campo. Ci stimola sempre, da quando è arrivato lui la squadra sta facendo molto bene ed ora arriviamo al derby in un buon momento”.

Con Ibra titolare tutte vittorie – “Sì, come ho detto prima è un grandissimo giocatore che dà tanto alla squadra. Lui sta lavorando per arrivare bene alla partita, speriamo che domenica sia con noi in campo”.

Ultimo derby vinto 4 anni fa – “Sappiamo che avremo una partita difficile, però abbiamo fiducia in come arriviamo e nella squadra, quindi vogliamo fare una grande prestazione”.

