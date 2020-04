GdS – Musso verso l’Inter? Il presidente del Racing lo punge: “Forse gli manca un pizzico di maturità”

L’Inter, prima o poi, dovrà fare a meno di Samir Handanovic. La carta d’identità dello sloveno inizia a sbiadirsi, con le candeline che saranno 36 il prossimo 14 luglio; per questo motivo, i nerazzurri cercano un portiere di riserva che possa seguire le sue orme, per raccoglierne l’eredità. Uno dei nomi accostati ai pali della Beneamata è sicuramente Juan Musso: ha parlato di lui Victor Blanco, presidente del Racing, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Musso, cresciuto nelle giovanili del Racing, è emerso in Italia con la maglia dell’Udinese. Blanco ne elogia il rendimento, ma punge la personalità dell’argentino: “Juan è un portiere molto serio. Già a 17-18 anni sapeva che prima o poi sarebbe arrivato in Europa e in nazionale. Con noi ha fatto bene, ha giocato in Libertadores; forse gli manca ancora un pizzico di maturità”.

Blanco, inoltre, ha parlato anche dei giovani emersi dal vivaio del suo Racing, da Lautaro a De Paul, passando per Vietto; per il futuro, però, occhio a Zaracho: “Dopo Lautaro ora c’è Zaracho, che ha 22 anni, è nel giro della Seleccion e può diventare un giocatore importante”.

