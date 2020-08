Mutti su Marotta: “Ha fatto un gran lavoro, sta costruendo l’anti-Juve”

Bortolo Mutti, ai microfoni di Radio Bianconera, esalta il lavoro di Beppe Marotta all’Inter, sia per questa stagione che per la programmazione accurata del progetto nerazzurro.

Mutti ha dichiarato: “Marotta ha fatto un grandissimo lavoro all’Inter, è riuscito a portarla a ridosso della Juve in maniera seria e competitiva. Ha portato a Milano un top allenatore come Antonio Conte e sta allestendo una rosa importante che potrà essere l’unica vera anti-Juve. Non ho mai capito perché la Juve abbia mandato via Marotta, ha fatto un lavoro eccezionale in bianconero e la sua mancanza ora si sente”.

“Dirigenti così sono merce rara, sono di un altro livello. Quando si prefissa un obiettivo, di mercato e non, lo porta sempre a casa alle condizioni più vantaggiose per il club”.

