Mutu e l’aneddoto su Peruzzi: “Voleva darmele appena arrivato all’Inter! Gli feci un pallonetto, lui mi rincorse per il campo”

Intervenuto in qualità di ospite su Sky Sport 24, l’ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina e Inter Adrian Mutu ha risposto ad alcune domande dei tifosi che sono intervenuti in diretta, ricordando anche un aneddoto che lo lega con l’ex portiere Angelo Peruzzi.

Ecco le sue parole: “Una volta, durante un allenamento, nel corso di una partitella ci venne dato un calcio di rigore. Ero in squadra con Baggio e gli chiesi di poter batterlo io. Ero arrivato da dieci giorni, feci un pallonetto a Peruzzi ed ho colpito la traversa. In quel momento si alza e inizia a rincorrermi. Sono scappato fino al terzo campo e non sono più tornato finchè lui non è andato via”.

“Quali allenatori importanti ho avuto nella mia carriera? Ce ne sono tanti. Capello, Malesani, Prandelli e Marcello Lippi. Lui mi prese all’Inter quando ero giovane”, ha concluso Mutu.

