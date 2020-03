Mutu ricorda l’esperienza all’Inter: “Un incubo con Peruzzi. All’inizio mi cacciarono dal parcheggio”

Nel corso di una diretta Instagram insieme a Sebastian Frey, l’altro ex nerazzurro Adrian Mutu ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla sua esperienza alla Beneamata, dal ricordo con Peruzzi all’episodio relativo alla macchina.

PERUZZI – “Quando sono arrivato in Italia per la prima volta è stato all’Inter. C’erano grandi campioni, da Ronaldo il brasiliano a Baggio, Zanetti, Recoba, Vieri, Panucci, Peruzzi, Seedorf. A proposito, non vi ho raccontato questa storia. In allenamento giocavo in squadra con Baggio, Lippi era allenatore. Ci danno un rigore e chiedo a Baggio di farmelo battere: feci il pallonetto e presi la traversa. In quel momento si è alzato Peruzzi e mi ha rincorso: sono rimasto al terzo campo fino a quando non è andato a farsi la doccia”

PARCHEGGIO – “Quando arrivai all’Inter mi diedero un’auto, un’Alfa Romeo. In autostrada una volta Vieri mi affiancò e poi, guardandomi, iniziò a ridere: lui guidava una Ferrari. Arrivai alla Pinetina e volevo parcheggiare dentro. Arriva un addetto che lavorava lì e mi dice che il parcheggio era riservato solo a Ferrari e Lamborghini. Ho parcheggiato lontanissimo, al terzo parcheggio e sono andato a piedi. Tornato a casa, ho chiesto al mio agente quando sarebbe arrivato lo stipendio perché all’Inter volevano solo Ferrari o Lamborghini”

