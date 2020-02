MVP Passioneinter – Barella si avvicina alla vetta, de Vrij vola e recupera tre posizioni!

Continua su Passioneinter.com la classifica che a fine stagione premierà il miglior calciatore dell’Inter secondo i voti dei nostri utenti. Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale (CLICCA QUI) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita; al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto; i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com .



Per il match di domenica sera contro il derby, al termine di una stracittadina che ha visto i nerazzurri rimontare il Milan fino al 4-2 finale, i tifosi hanno scelto di premiare Stefan de Vrij come migliore in campo nella festa di San Siro. Al secondo posto c’è spazio però anche per Marcelo Brozovic, autore del primo gol interista che ha dato il via alla rimonta della Beneamata contro i rossoneri. Cinque punti per l’olandese, tre per il croato ed uno anche per Nicolò Barella che ha illuminato il Meazza con strappi e recuperi da applausi.

Di seguito la classifica generale del MVP of the year – Passioneinter.com che aggiorneremo dopo ogni gara.

1. Romelu Lukaku – 47 punti

2. Lautaro Martinez – 46 punti

3. Nicolò Barella – 42 punti

4. Stefano Sensi – 24 punti

5. Stefan de Vrij – 20 punti

6. Samir Handanovic – 19 punti

7. Marcelo Brozovic – 18 punti

8. Diego Godìn – 15 punti

9. Alessandro Bastoni – 11 punti

10. Borja Valero – 9 punti

11. Antonio Candreva – 7 punti

12. Ashley Young – 5 punti

13. Valentino Lazaro – 4 punti

14. Sebastiano Esposito – 3 punti

15. Andrea Ranocchia – 3 punti

16. Matteo Politano – 1 punto

17. Milan Skriniar – 1 punto

18. Roberto Gagliardini – 1 punto

19. Federico Dimarco – 1 punto

20. Matias Vecino – 1 punto

