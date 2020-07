MVP Passioneinter – Inter-Napoli, Lautaro torna alla vittoria. Lukaku vola ancora: la classifica aggiornata

Continua su Passioneinter.com la classifica che a fine stagione premierà il miglior calciatore dell’Inter secondo i voti dei nostri utenti. Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale ( CLICCA QUI

ufficiale ( al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Lautaro Martinez torna alla vittoria: è il Toro il migliore in campo di Inter-Napoli scelto dai lettori di Passione Inter. Il numero 10 nerazzurro, entrato nella ripresa, ha chiuso definitivamente il match con un grande gol, coronando una bellissima azione personale. Secondo posto per Romelu Lukaku che allunga in vetta, medaglia di bronzo per Samir Handanovic, autore di diverse parate importanti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA: