Nainggolan: “Cagliari doveva essere una rivincita, mi sto togliendo delle soddisfazioni”

Nominato calciatore del mese di novembre dalla Lega Serie A, Radja Nainggolan sta contribuendo da assoluto protagonista al grandissimo campionato che il Cagliari sta conducendo fino a questo momento. Il centrocampista belga, intervistato sul canale Youtube della Serie A, ha meritato il premio di MVP dello scorso mese grazie alle reti spettacolari realizzate e grazie a giocate che hanno fatto riemergere la brillantezza ed il talento degli scorsi anni.

Queste le sue parole in cui non manca un velato riferimento all’Inter: “Esser tornato qua è stata una scelta abbastanza semplice perché comunque conosco la piazza, conosco la gente. Doveva essere un anno di rivincita e penso che mi sto togliendo delle soddisfazioni. Nessuno si aspettava un campionato del genere da parte del Cagliari, grazie alla voglia di tanti ragazzi che non erano abituati e che continuano ad avere tanta fame. Nel calcio funziona così, si parla di più di chi fa la giocata importante o il gol. Ricevere il premio di giocatore del mese è merito anche dei compagni. Le soddisfazioni più belle sono quelle vittorie in cui dimostri di essere all’altezza di altre squadre. Il gol contro la Fiorentina è uscito bene, la partita è stata veramente bella. Quella a Lecce è stata una partita a due facce, dentro il campo pensavo di portarla a casa. Poi siamo stati dei polli in alcuni episodi, una squadra con più esperienza l’avrebbe portata a casa”.

