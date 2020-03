Serie A – Nainggolan è il calciatore con più gol da fuori area nel campionato italiano

Con lo stop del campionato fino a data da destinarsi, non resta solo che rimanere chiusi a casa per evitare di avere meno contatti possibili, contribuendo fattivamente ad arrestare la diffusione del coronavirus. Cercando di smorzare di tanto in tanto la doverosa preoccupazione per la salute di tutti gli italiani, vediamo una statistica molto importante che riguarda l’ex calciatore dell’Inter, Radja Nainggolan, in prestito al Cagliari dallo scorso agosto.

Il centrocampista belga, come riportato dai dati Opta, è infatti il calciatore che può vantare in Serie A il numero maggiore di reti realizzate da fuori area. Sono addirittura cinque i gol che l’ex nerazzurro ha timbrato dalla distanza, dando conferma del suo grande marchio di fabbrica. Il tiro da fuori è stato sempre il suo punto forte, come dimostrato anche lo scorso anno in occasione del derby d’Italia contro la Juventus con il gran destro al volo andato a rete.

