Nainggolan, il dg del Cagliari apre alla permanenza: “Ne parleremo con l’Inter”

In occasione della consegna del premio “Amico dei bambini, un esempio per loro”, il direttore generale del Cagliari Mario Passetti ha parlato del possibile futuro di Radja Nainggolan. Il belga è infatti in Sardegna in prestito secco da parte dell’Inter, con i nerazzurri impegnati anche nel pagamento di una parte del suo stipendio. Il dg dei rossoblù però, secondo quanto riportato da calciomercato.it, apre anche alla permanenza del Ninja sull’isola.

“Nainggolan ancora al Cagliari? Ne parleremo fra un po’: il suo impatto sulla squadra è evidente e sta facendo un gran campionato. E’ stata un’operazione complicata, una operazione geniale del presidente Giulini. Riuscire a trattenerlo centrando la qualificazione in Europa League? Magari”. Queste le parole rilasciate da Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, in vista di un possibile futuro in rossoblù di Radja Nainggolan. Mai dire mai: il nerazzurro ad oggi è un po’ più lontano.



