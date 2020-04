Nainggolan, parla Giulini: “Conferma al Cagliari? È durissima ma proveremo a trattare con l’Inter”

Tanta voglia di poter contare sul grande colpo di mercato ma anche la necessità di dover fare i conti con la realtà delle cose. Attraverso un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha analizzato nel dettaglio la situazione relativa a Radja Nainggolan, arrivato in estate in prestito dall’Inter e con numerose agevolazioni da parte dei nerazzurri in chiave stipendio.

“Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l’Inter, ma è durissima. Oggettivamente nel mondo del calcio post Coronavirus, il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio”. Questo il piano tracciato dal patron dei rossoblù Giulini che ha aperto alla speranza di riuscire a trattenere il belga anche se, in realtà, tutto dipenderà proprio dal salario di Nainggolan. E con l’emergenza Coronavirus pronta a rivoluzionare il mercato, le preghiere relative alla permanenza del giocatore in Sardegna sembrano affievolirsi sempre più.



