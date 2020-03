Nainggolan: “Spero si finisca il campionato. Juventus? Viste cose abbastanza evidenti”

Intervenuto in diretta su Facebook sul canale del Corriere dello Sport, Radja Nainggolan, attualmente in prestito dal Cagliari all’Inter, ha parlato della delicata situazione attuale: “In campionato mancano ancora tantissime giornate, vedo inverosimile l’assegnazione dello scudetto o le retrocessioni ora. Spero che si riesca a finire il torneo”.

Spazio ad un commento sul Coronavirus: “Non sono informato al massimo, leggo notizie principalmente dal punto di vista calcistico, sperando sempre che si riesca a finire il torneo. Non mi sento un leone in gabbia, ma non potendo uscire faccio fatica ad organizzarmi per bene la giornata”.

Chiusura con una considerazione sulla Juventus: “Non è che parlo male per il gusto di farlo, troppo spesso abbiamo visto cose evidenti”.

