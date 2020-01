Napoli-Inter, altra doppietta di Lukaku: è la seconda consecutiva. Lui come altri 5 attaccanti

Due reti per chiudere il 2019 in casa contro il Genoa; altrettante per aprire il 202 sul difficile campo del San Paolo contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Romelu Lukaku è il protagonista di questo momento di stagione dell’Inter ed in particolare di questa sfida molto importante.

Come rileva il sito Opta, l’attaccante belga ex United è il sesto giocatore della storia nerazzurra a segnare più di una rete in una partita in due match consecutivi. Lukaku, come rileva il sito, è decisamente in buona compagnia: Icardi, Recoba, Vieri, Ibrahimovic ed Eto’o sono gli altri 5 marcatori.

