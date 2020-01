Napoli-Inter, designato l’arbitro della gara: ecco i precedenti

Sta finalmente per tornare la Serie A dopo le settimane di riposo della sosta natalizia in cui i calciatori hanno avuto modo di riprendere le energie e prepararsi ad una seconda metà di stagione che si preannuncia spettacolare. A partire dalla sfida che vedrà l’Inter impegnata sabato sera in un campo difficile come quello di Napoli, in cui lo scorso anno la formazione nerazzurra uscì rovinosamente sconfitta per 4-1. Per questo motivo, sono state appena ufficializzate le designazioni arbitrali che hanno sancito che il match verrà diretto da Daniele Doveri, arbitro dell’ultimo incrocio tra le due squadre al San Paolo.

Squadra arbitrale che viene completata dagli assistenti Passeri e Del Giovane e dal quarto uomo Fabbri. Al Var l’esperto Calvarese con Giallatini Avar. Nei precedenti con il fischietto romano, l’Inter negli anni ha centrato 5 vittorie, 6 sconfitte e 5 pareggi. Quest’anno la sua presenza ha portato bene nel derby col Milan vinto 0-2, mentre lo scorso anno aveva diretto proprio la sfida contro il Napoli nella sconfitta per 4-1. Sorridono i precedenti agli azzurri, con 12 vittorie, 7 pareggi e 2 sole sconfitte. Quest’anno Doveri ha arbitrato lo 0-0 contro il Torino.

