Napoli-Inter, Biasin controcorrente: “Il Napoli ha meritato di passare il turno, e Gattuso più di tutti”

Se c’è un’opinione condivisa in (quasi) tutti i commenti a caldo dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia di questa sera tra Napoli e Inter, è che l’Inter, per quanto creato non solo stasera ma anche all’andata, meritasse di passare il turno e di accedere alla finale dove avrebbe incontrato la Juventus: e questo nonostante l’oggettiva difficoltà a fare un’analisi compiuta su centottanta minuti disputati forse nel modo più atipico possibile, a distanza di mesi e senza il pubblico. Ma l’1-1 del San Paolo lascia certamente l’amaro in bocca all’Inter per quello che sarebbe potuto essere stato.

Tuttavia, non è dello stesso avviso Fabrizio Biasin, giornalista e noto commentatore degli affari nerazzurri, che con un post sul proprio profilo Twitter ha così sintetizzato la partita: “Con tre mesi di stop in mezzo è difficile ragionare sulle ‘due partite’, ma sulle due partite, il Napoli, si è meritato la finale. E Gattuso anche di più”.

