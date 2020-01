Napoli-Inter, Brozovic raggiunge quota 150 presenze in Serie A

Una serata da incorniciare quella di oggi per Marcelo Brozovic: il centrocampista croato infatti con la presenza da titolare nel match del San Paolo contro il Napoli ha toccato quota 150 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter.

Autentico faro del centrocampo nerazzurro, Brozovic è uno degli inamovibili per Antonio Conte come lo era con Luciano Spalletti in panchina. Il numero 77 infatti – sempre questa sera – ha raggiunto anche la presenza da titolare numero 150 in tutte le competizioni. Insostituibile.

