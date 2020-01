Napoli-Inter, Candreva (Rai): “Conte unico e importante, i risultati si vedono”

Scelto dal primo minuto sulla corsia di destra, non era ovviamente tra i calciatori in ballottaggio Antonio Candreva alla vigilia di questo Napoli-Inter. Sorprendenti, più che altro, le esclusioni filtrate già nel pomeriggio di Stefano Sensi – che dovrà dunque rimandare il ritorno da titolare in campo – e di Diego Godin, ancora una volta scavalcato dal giovane Alessandro Bastoni nelle gerarchie di Antonio Conte per questa sfida particolarmente delicata.

Dopo le parole rilasciate sul canale tematico del club, Antonio Candreva ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport dagli spogliatoi del San Paolo. Le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro: “Partita importante come tutte quelle del campionato. Il Napoli ha tante qualità ma ci siamo preparati al meglio. Antonio Conte è unico ed è importante per tutta l’Inter, i risultati si stanno vedendo”.

