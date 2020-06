Napoli-Inter, Candreva (Rai): “Siamo preparati per una gara d’attacco contro un avversario tosto”

Il primo calciatore a parlare nel prepartita di Napoli-Inter è stato Antonio Candreva, che ai microfoni della Rai ha presentato brevemente la gara che i nerazzurri andranno a disputare contro la temibile squadra di Gattuso. Ecco le parole dell’esterno italiano.

“Non è la situazione migliore, l’abbiamo vissuta anche prima della pandemia a Torino e non è il massimo. Ci siamo preparati anche a questo, ritorniamo in campo dopo tanto tempo. Arriviamo pronti, sappiamo che affronteremo un avversario forte, difficile. Siamo in svantaggio nel punteggio ma ci siamo preparati bene. Faremo una gara d’attacco”, ha dichiarato Candreva.

