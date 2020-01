Napoli-Inter, Candreva (Sky): “Juventus? Il risultato non ci influenza. Ci siamo preparati al meglio”

Dopo un 2019 chiuso con il poker di San Siro ai danni del Genoa, l’obiettivo primario per Antonio Conte è di aprire con la stessa prestazione ed intensità anche la nuova annata. Stavolta, però, i nerazzurri se la dovranno vedere contro un avversario certamente di qualità ben diversa rispetto al Grifone. Nel match di stasera con il Napoli, infatti, servirà la migliore prestazione possibile all’Inter per cercare di uscire con i tre punti dal clima infernale del San Paolo.

Uno dei protagonisti della gara sarà Antonio Candreva, intervistato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal via. Le sue impressioni: “Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, il risultato della Juve non ci deve influenzare. Sarà gara difficile come tutti, ci siamo preparati al meglio per affrontare la qualità del Napoli”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!