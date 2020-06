Napoli-Inter, Carbone: “Sarà una partita strana e surreale. Ma Conte troverà la giusta grinta”

Benny Carbone, doppio ex di Napoli e Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per presentare la sfida in programma questa sera al San Paolo tra le due squadre. In palio c’è la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì sera all’Olimpico.

Ecco le sue parole: “Sarà una partita surreale che ti porta a pensare che non vedremo le solite squadre. Si giocherà senza tifosi, per i giocatori è la prima partita. Le due squadre sono di grande livello, ma non giocano a calcio da tanto tempo. Sarà una partita strana. Da calcio estivo”.

La posta in palio resta alta: “Sembrerà una partita di basso livello, ma è veramente importante. C’è in palio una posta pesante. Antonio in questi casi, così come Gattuso, troverà la giusta grinta. Già nelle partite estive entrambi hanno la giusta carica. Conte è affermato, ha vinto tanto. Gattuso ha già fatto bene al Milan così come a Napoli nell’ultima parte. Un bel confronto”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!