Verso Napoli-Inter, Conte alza i ritmi. Rebus difesa: pericolo squalifica per Skriniar

Settimana cruciale in casa nerazzurra in vista del ritorno in campo e della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli che mette in palio il pass per la finalissima dell’Olimpico.

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi ad Appiano Gentile si inizierà a lavorare a ritmo serrato dopo il weekend di riposo concesso da Conte. Oggi il primo allenamento settimanale con prove tattiche, si va verso il 3-4-1-2 con Eriksen trequartista.

Conte deve fare i conti con i dubbi in difesa: sia De Vrij che Bastoni sono reduci da fastidi muscolari e vanno valutati con attenzione per evitare rischi mentre Skriniar, in caso di ammonizione , salterebbe l’eventuale finale.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!