Napoli-Inter, Conte in conferenza: “5 sostituzioni? Ci aspetta qualcosa di folle. Il mio compito è alzare il livello della rosa””

Non è riuscita la rimonta ed il Napoli di Gennaro Gattuso è la seconda finalista di Coppa Italia. L’Inter di Antonio Conte mette in scena una bellissima prestazione dopo tre mesi di stop e contro una squadra di livello ma non va oltre l’1-1 ed è costretta all’eliminazione.

Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Conte: “Sostituzioni? E’ una situazione adottata per cercare di dare più respiro ai giocatori. Ci aspetta qualcosa di folle a livello calcistico. Pensare di giocare ogni tre giorni non è normale, tra giugno e luglio. Faremo qualcosa di nuovo e le 5 sostituzioni ci eviteranno molti infortuni. E’ importante per noi che ci entra sappia benissimo cosa fare”.

FINALE – “Mi riesce difficile pensarci, c’è l’amarezza ed il rammarico dato che potevamo esserci noi. Ce lo meritavamo. Mi auguro sia una bellissima partita”.

ERIKSEN – “Molto diverso da quando è arrivato, abbiamo lavorato ad un sistema in modo tale da potersi calare nel migliore dei modi. Ci abbiamo lavorato fisicamente e tatticamente, ha fatto bene e sono contento per lui”.

STAGIONE ATTUALE – “Non sta a me valutarla. C’è stata una crescita importante sotto tutti i punti di vista dei calciatori, due su tutti Lautaro e Bastoni. Il mio compito è di alzare il livello dei calciatori e cercare di essere competitivi per le vittorie. Queste non si raggiungono dall’oggi al domani, soprattutto perché mancano da 9 anni. Abbiamo intrapreso la strada giusta e ci rende orgogliosi come stasera”.

PORTE CHIUSE – “Dispiace giocare senza pubblico perché è una parte essenziale. C’è però questo tipo di situazione ma dobbiamo adeguarci e giocare come se ci fosse il pubblico”.



