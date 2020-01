Napoli-Inter, Conte in conferenza: “Scacciata la nuvola di Fantozzi. Juventus? Non ci pensiamo”

Un’ottima risposta alla vittoria della Juventus: l’Inter espugna il campo del Napoli con un perentorio 1-3 grazie alla doppietta di Lukaku e la rete nella ripresa di Lautaro Martinez. La squadra di Antonio Conte torna così in vetta alla classifica a quota 45 punti.

Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara: “Non dovevamo rispondere a nessuno, dobbiamo guardare a noi stessi e al nostro cammino. Oggi era una tappa importante perché il San Paolo non è un campo da passeggiate, anzi. E’ un campo dove forse per la prima volta ho visto (senza forse). Questo fa capire l’importanza di oggi. Ho chiesto di mostrare coraggio ed aggredire alti e metterli in difficoltà. Contento della risposta della squadra. Pensiamo a noi stessi”.

QUALCHE ERRORE – “Anche quando vinci 4-0 puoi trovare situazioni dove migliorare. Ci stiamo lavorando e venire al tavolo e vincere in maniera meritata non è una cosa di poco conto. Il Napoli è stata l’antagonista della Juventus e grazie a loro i campionati sono rimasti vivi. Il nostro gap è sempre stato molto vasto e questa è la dimostrazione che comunque stiamo facendo un buon campionato”.

GIOCARE DOPO LA JUVENTUS – “A noi deve interessare poco quello che fanno le altre squadre. Guardiamo a noi e cerchiamo di migliorare e crescere e di essere credibili. La più grande conquista fino ad oggi è che tra dicembre e gennaio ad Appiano succedeva il patatrack con una nuvola di Fantozzi. Lavoriamo come stiamo facendo e i giocatori devono continuare a dare questa disponibilità. La corsa deve essere su noi stessi”.

100 VITTORIE IN SERIE A – “Vincere 100 partite su 145 – anche se non amo le statistiche – è importante e mi fa piacere. Comunque sono numeri importanti e ringrazio tutti i giocatori avuti”.

“Ho sempre detto di cercare di diventare credibili ed essere stabili e non più pazzi. Abbiamo dato qualche segnale ma deve ancora finire il girone d’andata. Negli scorsi anni l’Inter è stata in testa e ci siamo qualificati in Champions all’ultima giornata”.

BASTONI – “Cerco di fare sempre le scelte migliori e che mi danno affidabilità. Stiamo parlando di un giocatore che è il presente dell’Inter a 20 anni. Ha grande personalità e mi gioca la palla come voglio e fa le cose che gli chiedo. Deve diventare cattivo in fase difensiva perché in difensore. Se fa questo step avrà un futuro molto roseo”.

CONFRONTO CON PRIMA JUVE – “E’ difficile fare paragoni. Posso dire che il mio primo anno sicuramente fu qualcosa di incredibile, non c’era solo il Milan con Ibra ma c’era anche l’Inter ed il Napoli con Lavezzi e Cavani. Partivamo da dietro e facemmo qualcosa di incredibile. Oggi abbiamo davanti una squadra che è straordinaria perché negli anni ha costruito una rosa difficile da migliorare e quindi sarà molto più difficile. Abbiamo squadre che in questi anni ha aggiunto – come la Lazio – e lavoriamo. Per costruire grandi squadre ci vuole tempo”.

