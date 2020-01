Napoli-Inter, Conte (Inter TV): “Ho chiesto coraggio, la squadra mi ha accontentato. Peccato per Skriniar e Barella”

Non accadeva dal 1997: l’Inter vince al San Paolo di Napoli in maniera netta, decisa, da grande squadra. La squadra di Antonio Conte – alla 100^ vittoria in Serie A e per la prima volta a Napoli – si impone e risponde alla vittoria della Juventus di oggi pomeriggio.

Al termine della gara ai microfoni di Inter Tv il tecnico nerazzurro ha commentato così la partita: “Record? Iniziamo prima di tutto con il fatto di aver sfatato il tabù. Torniamo a vincere a Napoli dopo 22-23 anni. Ho chiesto personalità e coraggio e i ragazzi mi hanno accontentato. Rigrazio tutti i giocatori che ho avuto per le 100 vittorie su 145 partite”.

CONTROLLO DELLA GARA – “Pressione alta? L’avevamo preparata così ma anche con il Genoa abbiamo pressato alto. Quando ci sono partite vicine è difficile pressare per 95′, ma siamo contenti”.

OLTRE LE DIFFICOLTA’ – “Dispiace perdere Skriniar e Barella che è appena tornato. Ho anche detto che in questi tre mesi con assenze importanti il gruppo si è responsabilizzato ed hanno alzato l’asticella. Sono contento e continuiamo così con questo entusiasmo e spirito che c’è all’interno della squadra”.

