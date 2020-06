Napoli-Inter, Conte (Inter TV): “La strada è giusta, trasformiamo la rabbia. Ora ho tutti a disposizione”

Un’Inter sfortunata che non riesce a raggiungere il pass per la finale di Roma: a Napoli infatti finisce 1-1 nonostante la grande prova messa in campo dai nerazzurri. I ragazzi di mister Antonio Conte passano in vantaggio con Eriksen prima del pareggio partenopeo firmato Mertens.

Al termine del match ai microfoni di Inter TV ha parlato il tecnico: “Sicuramente sono soddisfatto del tipo di partito che abbiamo giocato. E’ questo il tipo di calcio che vogliamo fare, una forte aggressione nella doppia fase ed oggi lo abbiamo fatto. Mi porto dietro l’amarezza come ho detto ai ragazzi di non giocare la finale. Nelle due partite sinceramente avremmo meritato. Dispiace ma dobbiamo prendere le cose positive, dobbiamo migliorare e continuare ad avere la voglia di fare gol. Ospina è stato il migliore in campo ma la crescita è importante. Se abbiamo l’ambizione di lottare per vincere dovremo fare questo step”.

LAVORO DEL CENTROCAMPO – “Molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato e creato un abito su misura. Eriksen si è messo al nostro passo. Sensi può giocare nella sua stessa posizione. Mi è piaciuta la partecipazione in zona offensiva dei centrali, abbiamo fatto un calcio totale portando diversi giocatori ad attaccare. Dispiace solo per il risultato. Prendiamo la rabbia e trasformiamola in qualcosa di positivo”.

FINALIZZAZIONE – “Siamo molto più imprevedibili ed attacchiamo con tanti uomini. Dobbiamo essere bravi a non perdere l’equilibrio. Dobbiamo anche prepararci per la fase difensiva. Se oggi devo fare un appunto è sicuramente per il gol che abbiamo subito: una leggerezza che non possiamo permetterci. Al tempo stesso ci lavoreremo, battiamo il calcio d’angolo e le posizioni sono giuste. Dopo qualche rimpallo le perdiamo ed è stato bravo Ospina. Ci deve dispiacere ma la strada è giusta”.

SOSTITUZIONI – “Ero molto sereno. I ragazzi hanno lavorato bene ed a differenza di prima posso utilizzare giocatori che per tanti motivi erano infortunati. Adesso sono tutti a disposizione e mi fa piacere, mi permeterà di ruotare in un periodo in cui giocheremo tantissimo. Non deve cambiare niente, quello che facciamo in allenamento lo sanno tutti e lo portano tutti in campo”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!