Napoli-Inter, Conte (Rai): “Nulla da rimproverare ai miei, meritavamo la finale. Contentissimo di Eriksen”

È un’eliminazione che lascia l’amaro in bocca quella che l’Inter ha subito questa sera al termine della gara contro il Napoli. Dopo una buona partita e diverse occasioni da gol sbagliate, però, è stata la squadra di Gattuso ad aver passato il turno e staccato il pass per la finale di mercoledì sera contro la Juventus. Ai microfoni della Rai, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha detto la sua sulla prestazione della sua squadra contro il Napoli: ecco le sue parole.

Napoli-Inter, il commento di Conte

Episodio decisivo – “Penso che nelle due partite noi avremmo meritato sicuramente di più. Ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi, è questa la strada giusta. Un calcio aggressivo, in entrambe le fasi: a livello di prestazione abbiamo creato tanto, dovevamo solo essere più cattivi sottoporta. Però ho visto anche parate strepitose di Ospina, ha salvato il risultato. Il gol subito è stata una leggerezza che potevamo evitarci. Sono soddisfatto perché questa è la strada che vogliamo intraprendere. Contro una signora squadra come il Napoli la partita l’abbiamo fatta noi, in lungo e in largo”.

Coppia d’attacco – “Guardo il bicchiere mezzo pieno: noi abbiamo creato tanto, il loro portiere è stato il migliore in campo. Poi è inevitabile che si può migliorare tutto, però ho veramente poco da rimproverare ai calciatori. Stiamo cercando anche di migliorare rispetto a prima, mi spiace solo perché i ragazzi avrebbero meritato la finale”.

Centrocampo – “Io sono soddisfatto della prestazione, dobbiamo esserlo. Il Napoli ha giocato una partita chiusa per cercare di difendere e ripartire, quindi in questi casi non è mai semplice trovare l’imbucata e la verticalizzazione. E noi, nonostante questo, abbiamo creato tantissimo. Le statistiche parlano di una squadra che ha dominato, il migliore in campo è stato Ospina“.

Eriksen – “Sono molto contento di lui, si sta integrando. Abbiamo avuto modo di lavorare con lui sia dal punto di vista tattico che fisico ed i risultati si vedono. Oggi abbiamo giocato col 3-4-1-2, quindi Eriksen ha giocato dietro le due punte. Il 3-5-2 è un altro sistema, si parla di due cose completamente diverse. Come trequartista in fase difensiva ha un punto di riferimento, che è il vertice basso. Poi lui in partita percorre mediamente tra i 12 e i 13 chilometri. Io di lui sono soddisfatto, poi magari ho visto un’altra partita. Ha giocato bene, è stato determinante e alla fine avrebbe fatto anche un altro gol, senza il miracolo di Ospina. È positivo aver trovato una soluzione perfetta per mettere tutti i calciatori a proprio agio”.

Gol del Napoli – “Ad inizio azione eravamo posizionati bene, è stato dopo un batti e ribatti dove abbiamo perso le posizioni, commesso delle leggerezze e purtroppo le abbiamo pagate. Dobbiamo fare tesoro di questi errori e capire che in queste partite sono i dettagli a fare la differenza. Noi comunque abbiamo una strada davanti da percorrere, oggi abbiamo fatto un’ottima partita in entrambe le fasi contro una grande squadra che in questi anni è stata l’antagonista della Juventus“.

Personalità – “Spesso e volentieri il risultato indirizza un po’ le critiche. Io sono l’allenatore e sono contento di quel che ho visto. Siamo stati aggressivi, non abbiamo mai fatto giocare il Napoli e abbiamo tirato 17 volte in porta con 10 parate del portiere. Questi sono i fatti, loro di tiri ne hanno fatti 7 di cui solo 2 nello specchio. Poi sono andati in finale, complimenti a loro. Io però faccio delle analisi guardando la prestazione nel complesso. Dispiace perché avremmo meritato la finale”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!