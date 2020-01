Napoli-Inter, Conte (Sky): “Lukaku è una pippa! Vincere a Napoli non è mai semplice. Su Bastoni…”

Deluse le aspettative di Cristiano Ronaldo che nel pomeriggio aveva dichiarato pubblicamente di sperare nella sconfitta dell’Inter sul campo del Napoli. I nerazzurri al San Paolo ritrovano una vittoria che in questo stadio mancava dal 1997, con una prestazione che riprende perfettamente la marcia intrapresa ormai da mesi. Una gara controllata bene nel secondo tempo e portata a casa grazie alla solita vena realizzativa della coppia offensiva composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Per analizzare la prestazione complessiva, andiamo a vedere quelle che sono state le parole di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio.

ANALISI – “Sorridevo perché non sono d’accordo con mister Capello. Non penso che l’Inter si sia abbassata a difendere e ripartire. Ho visto una squadra che è andata a prendere altissima il Napoli, ma il calcio è bello perché è vario… o avariato. Sento parlare sempre di contropiede. Parliamo di una squadra che sa sempre cosa fare con la palla nei piedi, il calcio dev’essere visto. E’ una squadra che gioca a memora, meno male che gli avversari ci temono di più”.

VITTORIA – “Sicuramente ha una valenza importante, vincere a Napoli non è semplice per nessuno. Vedendo cosa ha fatto negli ultimi anni in cui è stata antagonista della Juventus. Il fatto che quest’anno abbiamo ridotto il gap nei loro confronti è molto importante. Oggi abbiamo affrontato la partita con personalità, sono partite che aumentano l’autostima. Bisogna avere coraggio, aggredirli in alto e difendere quando c’è da difendere”.

BASTONI-GODIN – “Faccio delle scelte e quindi anche col Genoa ha giocato Bastoni, non è la prima volta. E’ il nostro futuro ma anche il presente. Ha 20 anni, personalità, gioca bene palla da dietro. Se diventa più cattivo in difesa, stiamo parlando di un giocatore con grandissimo futuro”.

FASE DIFENSIVA – “In tutte le situazioni può essere che la pressione non riesce bene e ci sono delle ripartenze che il Napoli poteva sfruttare meglio. Parliamo sempre della coperta, se la tiri da una parte si scopre dall’altra. Alcune situazioni possono essere gestite meglio, ma anche gli avversari possono creare azioni memorizzate. Ogni allenatore dà indicazioni per situazioni specifiche, poi negli ultimi 30 metri è il talento che cerca di risolvere le situazioni”.

LUKAKU – “Lukaku è una pippa, meglio che si continui a dire così. Meglio per noi, ne ho sentite dire di tutti i colori. Facile parlare oggi di Lukaku, ma andiamo a ritroso. Lui può migliorare, come può farlo Lautaro. Hanno fatto progressi incredibile, ho sempre detto che sono diamanti da sgrezzare. Stiamo lavorando su tantissime cose sul gioco di coppia, stiam parlando di ragazzi che hanno 22 e 26 anni. Romelu l’ho sempre inseguito, lo volevo già alla Juventus e poi al Chelsea. Adesso che ce l’ho me lo lavoro per bene”.

