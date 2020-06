Sky – Verso Napoli-Inter, non solo D’Ambrosio: Conte senza altri tre nerazzurri

Non solo Danilo D’Ambrosio: Antonio Conte decide di non portare a Napoli altri tre nerazzurri. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, danno forfait anche Diego Godin, Matias Vecino e Lucien Agoume. Per questo motivo, in panchina accanto a Ranocchia dovrebbe sedersi Lorenzo Pirola, mentre lo schieramento tattico dovrebbe trasformarsi in un 3-4-1-2.

Incerti i motivi dell’assenza del giovane francese, mentre per Vecino si tratta di un fastidio al ginocchio non ancora smaltito del tutto; D’Ambrosio e Godin, invece, sono out per problemi muscolari. Le probabili formazioni delle due compagini le trovate QUI.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!