Napoli-Inter, de Vrij e Bastoni recuperano. Per Godin e Vecino probabile il forfait

Non arriva nelle migliori condizioni l’Inter in vista della trasferta del San Paolo, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Sicuramente, rispetto alla vigilia della lunga sosta in cui l’infermeria nerazzurra aveva una lista nettamente più lunga, stavolta il reparto più critico riguarda solamente la difesa. Come scritto dal Corriere dello Sport, infatti, con molta probabilità non saranno della partita i due uruguagi, Matias Vecino e Diego Godin. Il primo continua a soffrire un’infiammazione al ginocchio rimediata qualche settimana fa, mentre il secondo aveva accusato qualche acciacco muscolare.

Le due buone notizie per Antonio Conte, invece, riguardano le condizioni di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Anche loro avevano riportato qualche affaticamento, ma per la sfida contro il Napoli saranno dell’incontro a comporre il terzetto difensivo insieme a Milan Skriniar. C’è ancora parecchio mistero su quelle che potranno essere le altre scelte di formazione del tecnico leccese, a partire dal modulo che in caso di presenza dal primo minuto di Christian Eriksen potrebbe passare dal consueto 3-5-2 ad un inedito 3-4-1-2.

