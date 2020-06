Napoli-Inter, Di Lorenzo: “Strano giocare senza i tifosi, ma bisogna ripartire”

Mancano poco meno di un’ora al fischio d’inizio di Napoli-Inter, gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’Inter è chiamata a rimontare lo svantaggio maturato dopo lo 0-1 al San Siro prima del lockdown per strappare un pass per la finale contro la Juventus. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha detto la sua sulla partita: “Sarà una sensazione strana giocare con lo stadio vuoto, i tifosi ci mancheranno ma siamo contenti di tornare a giocare. È una partita che viene dopo due mesi di inattività, quindi sarà un’incognita per tutti. Cercheremo di portare a casa il risultato. È importante ripartire, è un segnale del fatto che si sta tornando alla normalità. Siamo contenti anche per i tifosi”.

