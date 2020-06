Eriksen, ora tocca a te! Conferme da Appiano: l’Inter a Napoli con il 3-4-1-2

Arrivano conferme importanti da Appiano in vista della semifinale di Coppa Italia in programma sabato al San Paolo contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, si va verso il 3-4-1-2 con Conte che è pronto a schierare Eriksen trequartista alle spalle di Lautaro e Lukaku.

Il tecnico nerazzurro ha potuto lavorare durante il lockdown a questa variante tattica per esaltare le qualità del fantasista danese. Eriksen è chiamato ad un esame importante e a dimostrare all’Inter il proprio valore. La missione è quella di trascinare con una prestazione decisiva l’Inter in finale di Coppa Italia.

L’ex Tottenham ora sente la fiducia addosso, alle sue spalle ci saranno Brozovic e Barella a fare diga a centrocampo. E Sensi sempre pronto a fare il jolly.

