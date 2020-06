Napoli-Inter, Eriksen zittisce le critiche: in 2′ mette d’accordo tutti i quotidiani

A volte basta semplicemente aspettare. Christian Eriksen, con la prestazione di ieri sera, ha messo a tacere dopo appena 2′ minuti la pioggia di critiche degli ultimi tre mesi. Il trequartista danese, arrivato sul finire di gennaio, aveva effettivamente mostrato qualche lacuna dal punto di vista fisico, ma soprattutto una certa distanza dal sistema già rodato che l’Inter di Antonio Conte utilizzava dal luglio del 2019. Giudicarlo per qualche spezzone di gara ed una sola partita da titolare in campionato in poco meno di un mese, però, sembrava comunque un’esagerazione, come dimostrato dall’ex Tottenham nel match di ieri sera contro il Napoli, in cui per molti è stato il vero migliore in campo. Ecco il confronto dei voti assegnati ad Eriksen questa mattina sui principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – È il più pericoloso al tiro tra gli interisti. Subito in gol su calcio d’angolo, grazie alla gentile collaborazione di Di Lorenzo e di Ospina, si eclissa per un po’, ma poi riemerge. Impedisce a Demme di ragionare con lucidità, lo costringe a ripiegare nel suo ruolo di mediano. È vero, si scotta con Insigne nell’azione dell’1-1 del Napoli, però è sbagliata la scelta all’origine, non si può chiedere a Eriksen di spendersi in marcature preventive. Nella ripresa trascina l’Inter verso l’area e quasi risolve la questione di persona, ma per due volte si infrange su un gigantesco Ospina.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Prima grande partita da titolare, per farlo giocare nel suo ruolo ideale il tecnico interista cambia modulo e lo schiera come trequartista. La risposta del danese è immediata: un minuto o poco più, calcio d’angolo, palla in rete. Conte lo mette a guardia di Demme e svolge bene anche quel lavoro. Ospina gli toglie il gol della vittoria e della qualificazione.

TUTTOSPORT 7 – E’ il più atteso e brinda alla prima da titolare in un big match con l’angolo che regala il vantaggio all’Inter. Bravissimo a schermare Demme, anche se questo gli toglie un po’ di lucidità quando si tratta di ripartire. Nella ripresa è ugualmente il più pericoloso, ma Ospina è più bravo di lui.

PASSIONEINTER.COM 6.5 – Ci mette solo 3 minuti per zittire tutti. Direttamente da calcio d’angolo. Lo stop sicuramente gli ha fatto bene, è più coinvolto nello scacchiere tattico di Conte. Si fa sorprendere dal lancio lungo di Ospina nell’azione del pareggio azzurro. Il portiere colombiano nel finale gli nega la doppietta con un super intervento.

