Napoli-Inter, Fabian Ruiz preoccupa Gattuso: lo spagnolo rischia il forfait contro i nerazzurri

Prima grande preoccupazione del 2020 per il Napoli di Gattuso. Impegnati nel match del 6 gennaio al San Paolo contro i nerazzurri, i partenopei rischiano di dover rinunciare alla qualità di Fabian Ruiz a centrocampo. Lo spagnolo infatti, come riportato dagli azzurri, non si è allenato a causa di un attacco febbrile che rischia di renderlo indisponibile per la serata di lunedì.

Un mal di testa in più per Gattuso, chiamato all’impresa di risollevare il Napoli dopo la falsa partenza firmata dalla gestione Ancelotti. Dopo il successo contro il Sassuolo che ha chiuso il 2019 degli azzurri, alla ripresa del campionato i partenopei saranno impegnati contro la capolista di Conte, pronta a riprendere la corsa in vetta. Mentre Fabian Ruiz rischia il forfait, Ghoulam e Mertens lavorano in maniera personalizzata con il mirino fisso sulla Beneamata. Lavoro personalizzato in campo e terapie invece per Koulibaly, ancora alle prese con l’infortunio rimediato al San Paolo contro il Parma. Questa la situazione in casa Napoli, con Gattuso costretto ai primi dubbi della sua nuova avventura da allenatore.

