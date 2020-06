Napoli-Inter, Gattuso (Rai): “Dedico la finale a mia sorella. Abbiamo sofferto, c’è tanto da migliorare”

Gennaro Gattuso, dopo aver ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia con il suo Napoli dopo l’1-1 maturato questa sera al San Paolo contro l’Inter, si è concesso ai microfoni della Rai per commentare il match.

Ecco le sue parole: “Voglio ringraziare il mondo del calcio che è stata vicino a me e alla mia famiglia. Dedico questa finale a mia sorella e ai miei genitori”.

L’analisi della partita: “Abbiamo tantissima qualità, dobbiamo ancora imparare qualche meccanismo. Lo step più importante è migliorare, sappiamo soffrire anche se oggi il primo gol lo abbiamo preso per colpa nostra. Siamo ripartiti da dove abbiamo lasciato 95 giorni fa. Il livello della squadra è alta, se lavoriamo con umiltà potremo toglierci grande soddisfazioni”.

Il pressing del primo tempo: “Secondo me abbiamo sbagliato perché giocavamo in prima linea, uscivamo da destra e dovevamo andare a sinistra, dovevamo cambiare spesso il gioco. Nel primo tempo non abbiamo sviluppato bene”.

La finale con la Juventus: “Risponderò mercoledì. Affronterò una squadra abituata a vincere con grande mentalità e grandi campioni. Ce la possiamo giocare ma è una squadra che vince da tanto. Possiamo fare una grande finale”.

